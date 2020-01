« Le Président Ouattara, c’est Dieu qui l’envoie pour la Côte d’Ivoire, vous allez finir tous par comprendre » (Simone Gbagbo)

“Le psaume 72 est un texte écrit par Salomon qui demande à Dieu de faire de lui, un bon roi, aimé par son peuple, soutenant son peuple, ayant des succès, des victoires…un très beau texte”

« Dieu m’a demandé de prendre ce texte et de prier pour le Président Alassane Ouattara ».

J’ai dis quoi?.. moi Simone ! Prier pour ce Monsieur.. et puis il va rester longtemps au pouvoir… moi je vais devenir quoi?

J’ai prié par obéissance à Dieu… et je suis délivrée… j’ai prié avec sincérité et Dieu m’a montré nos erreurs.

Car, la Côte d’ivoire, et j’en suis fortement convaincu, avec les ivoiriens, il aura un rôle particulier à jouer en Côte d’Ivoire, en Afrique et dans le Monde …

C’est ce qui a déjà commencé avec ce Monsieur…

FORÇA RHDP

