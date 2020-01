Nomination de Gueu Michel dans le Tonkpi: les militants du PDCI chez Bédié pour lui apporter leur soutien

C’est avec une grande joie que les militants du PDCI-RDA en général et en particulier ceux de la région du Tonkpi ont appris la nomination de leur fils, le Général à la retraite, Gueu Michel, en qualité de vice-président du PDCI-RDA. Pour ce faire, le Général Gueu a reçu de nombreux visiteurs, samedi dernier, à sa résidence à Cocody.

Ces visiteurs composés de délégués du PDCI-RDA, de cadres. Et aussi de jeunes n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction à cet homme de terrain. « Ce matin, j’ai reçu des jeunes frères qui sont des délégués communaux et départementaux, membres du bureau politique. Ils sont venus me saluer et me féliciter pour ma nomination en tant que vice-président du PDCI-RDA. Ça a été également une occasion d’échanger sur plusieurs sujets », a confié le vice-président du PDCI-RDA au sortir de cette rencontre.

Par ailleurs, Kalou Sylvain, président du Mouvement des jeunes socialistes de Côte d’Ivoire (MJS-CI) qui conduisait une forte délégation, a indiqué être venus apporter leur soutien sans faille au vice-président du PDCI-RDA tout en promettant de l’aider dans sa nouvelle mission. « Nous sommes venus nous mettre à sa disposition », a-t-il déclaré. Ainsi, les cadres et délégués présents, à cette occasion, ont dit leur gratitude au président Bédié pour la nomination du Général Gueu Michel.

NOMINATION DE GUEU MICHEL DANS LE TONKPI.

Pour eux, cette nomination marque un nouveau départ pour le parti dans leur région. Ils entendent également, dans les prochains jours, apporter la preuve que l’ouest-montagneux reste attaché au PDCI-RDA. Et d’abonder dans le même sens que les jeunes. Tout en affirmant être venus se mettre à la disposition du vice-président du PDCI-RDA pour un rayonnement du parti dans la région du Tonkpi.

