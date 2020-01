People: les conseils de Souleymane Kamagaté à Carmen Sama

“Soit tu es très intelligente soit tu as de très bon conseillers. Je sais que tu es fragile mais le premier conseil je peux te donner c est d éviter de lire les commentaires sur des pages, de ne pas être abonné à certaines pages ou forum.

Nous on a pas montré visage de notre enfant au début ici on dit on paye pour la voir on nous a insulté sous prétexte que même les grandes stars mondiales on voit leur enfant et nous on se prend pour qui pour ne pas montrer le visage de notre propre enfant qu’on a conçu à deux . Maintenant toi tu présentes ton bébé les mêmes incrédules trouvent des choses à dire . Sache que les gens vont toujours parler.

Les ennemis de Dj Arafat sont toujours présents , ils continuent leur sale besogne. De son vivant DJ ARAFAT affichait RAFNA, ça n a choqué personne.

Tant que tu peux user de stratégie pour ne pas tendre la main pour t occuper de toi et ton enfant , vas y . Si appeler ton magasin De vêtements DJ ARAFAT ou DJ RAFNA ou YOROGANG ou LA CHINE peut te ramener de la clientèle , ne te gêne pas, c était ton fiancé, c était sa structure, c était ses fans et c est ta fille.

Regarde ton cahier de don, et regarde ceux qui se plaignent , tu verras pas leur nom dans le cahier, ils n ont rien donné et ils te donneront jamais rien. Ils attendent juste que tu gaspilles l argent que tu as eu et qu’on fasse sos pour s occuper de ta fille pour venir t insulter et te traiter d inconsciente.

Continue d entreprendre et de monter des business, utilise le nom de qui tu veux pour accroître ton business. Tu as lait en poudre pour boire ton café et à cause de bouche des gens tu vas boire café Baoulé .”

