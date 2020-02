USA/ Accusation : Jean Carroll, éditorialiste américaine violée par Donald Trump

E. Jean Carroll, éditorialiste américaine affirme avoir été violée par Donald Trump. Le Président américain après ses démêlées avec l’Iran et l’Impeachment, fait face à une autre affaire. Selon lui, il n’a jamais rencontré sa victime présumée. Alors pour le confondre, la journaliste demande l’ADN de Trump pour le comparer avec celui retrouvé sur la robe qu’elle portait le jour du viol.

Cèdera-t-il à sa demande ? Rien n’est moins sûr. Donald Trump, sur les feux des projecteurs ces dernières semaines est bien loin de vouloir quitter la scène médiatique. Il fait face à une accusation de viol. Selon la victime présumée, E. Jean Carroll, une éditorialiste bien connue des américains, le Président des Etats-Unis, aurait abusé sexuellement d’elle alors qu’il n’était pas encore à la maison blanche. Le milliardaire se serait enfermé avec elle dans le grand magasin new-yorkais Bergdorf Goodman, avant de l’embrasser de force puis de la violer. L’affaire se situerait entre 1995 et 1996 selon l’AFP.

Pour sa part, le Président américain affirme ne pas connaître son accusatrice. Selon lui, d’ailleurs « Ce n’est pas mon genre de femme » avait-il lancé. Pourtant sur une photo publiée par le magazine « New York », on le voit bien plaisanter avec sa présumée victime et son mari. Toute chose qui prouve que Trump connaissait bien E. Jean Carroll. Les avocats de cette dernière ont donc décidé de passer à l’offensive. Dans un tweet, ils ont révélé qu’un ADN avait été prélevé sur la robe que portait Jean Carroll, le jour du viol. Donald Trump et ses avocats ont donc été sommées de fournir un prélèvement d’ADN avant le 2 mars prochain, date butoir.

Ce n’est pas la première fois que l’éditorialiste attaque le Président américain. Dans une précédente affaire, elle l’accusait de diffamation dans l’Etat de New York. Trump avait affirmé qu’elle avait inventé ces accusations. Au total, ce sont 16 femmes qui ont accusé Donald Trump de les avoir violées. Ce dernier a toujours tout nié en bloc. Dans l’affaire présente, ses avocats n’ont pas encore donné de suite.

Avec 7info

