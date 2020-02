La jeunesse du grand ouest prépare un coup avant les Élections présidentielles

Le Rassemblement de la Jeunesse du Grand Ouest (RJGO) a tenu son assemblée générale ordinaire les 1 et 2 février 2020 à Daloa. Venus des 36 départements des 11 régions du grand ouest ces jeunes ont décidé de l’organisation d’une grande rencontre à Gagnoa, dès les premières semaines du mois de mars prochain afin de donner leur position face aux élections présidentielles d’octobre prochain.

C’est dans une salle de conférence d’un réceptif hôtelier de la ville de Daloa que les jeunes du RJGO venus des 36 départements des régions du grand ouest ont pris part à cette assemblée générale ordinaire du mouvement politique. en leur nom, Setin Nando Frédéric, le président de ces jeunes a indiqué que ces amis et lui ont pris la résolution de participer pleinement au processus électoral. « Quand, il y a des élections, ce sont nous les jeunes qui sommes devant pour battre campagne, pour placer les bâches et autres. Quand il y a des conflits, ce sont encore nous qui sommes utilisés. Nous avons décidé dès aujourd’hui de jouer pleinement notre rôle dans le processus électoral dans notre pays. Nous avons notre mot à dire. Et en début du mois de mars prochain, nous aurons un grand meeting à Gagnoa avec les jeunes des 11 régions du grand ouest pour donner notre position et faire des propositions pour une Côte d’Ivoire paisible », a déclaré Setin Nando Frédéric.

A ce meeting annoncé à Gagnoa, la jeunesse du grand ouest, aura un message à tous les cadres de cette partie du pays. Selon Setin Nando Frédéric, l’adresse de son organisation sera faite au ministre Mabri Toikeusse qui sera l’invité spécial de ce rendez-vous. « Le ministre Albert Mabri Toikeusse est notre invité spécial. Nous l’avons choisi pour son engagement dans la promotion de la cohésion sociale et la paix entre les filles et fils de ce pays. Nous allons profiter de ce grand rassemblement pour le charger d’un message fort qu’il transmettra et partagera avec les autres cadres du grand ouest », a-t-il fait savoir.

Avant ce rassemblement de Gagnoa, des missions seront diligentées dans les 36 départements du grand ouest pour sensibiliser les populations à des élections apaisées.

7info

Comments

comments