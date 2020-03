Riposte au Covid-19 : les branches des arbres de neem arrachées à Abidjan

A Cocody 2 Plateaux, l’avènement de la pandémie du coronavirus fait de plus en plus peur à la population.

Connaissez-vous le neem ?

Cet arbre de la médecine ayurvédique qui peut tout soigner ? Articulations, système immunitaire, digestion, système nerveux, glycémie, hypertension ou encore sphère buccodentaire… Et ça n’est pas tout ! Les feuilles, l’écorce, les fruits, les graines et l’huile de neem sont aussi utilisées dans la protection des cultures et des arbres. Une véritable raison d’accourir pour avoir, il ne serait ce qu’une branche constituée de plusieurs feuilles.

Considéré par beaucoup d’entres eux comme un remède de la maladie qui sévit actuellement, les arbres de cet arbre s’arrachent comme les plumes de poulet.

C’est aussi le moyen pour d’autres de se faire de l’argent.

Comme constaté à son petit marché par AbidjanTV.

Pour servir de soin au malade, les feuilles sont lavées puis cuites à une température de 180° et cela servira de breuvage. Pareil pour l’écorce. Selon notre interlocuteur, qui soutient par la suite que cette plante est composé du “bio chloroquine”.

Cet arbre originaire d’Inde, peu connu du grand public, attise l’intérêt des industriels, mais aussi des agriculteurs, maraîchers et autres arboriculteurs du monde entier. C’est qu’il produit différentes substances dans ses fruits, ses feuilles et son bois, qui s’avèrent de puissants biopesticides, efficaces sur plus de 400 espèces d’insectes, parasites, ravageurs et champignons des cultures agricoles et forestières !

Les ivoiriens ont vraiment peur de cette pandemie.

En plus des mesures de prévention prises par le gouvernement contre le COVID-19 à respecter, les ivoiriens prévoient un arsenal de guerre sanitaire contre ce virus mortel.

