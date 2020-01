Forum mondial sur la migration et le développement: la Côte d’Ivoire partage son expérience à Quito, en Equateur

La Côte d’Ivoire participe au 12ème sommet mondial sur la Migration et le Développement qui a ouvert ses portes ce mardi 21 janvier 2020 au Centre de Convention métropolitaine de Quito, en Equateur.

Une délégation conduite par le Directeur Général des Ivoiriens de l’Extérieur, M Issiaka Konaté, et composée de hauts fonctionnaires des ministères de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, et des Affaires étrangères, est depuis 48h dans la capitale équatorienne sur invitation des autorités de ce pays.

La République de l’Équateur, en sa qualité de président 2019 du Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD), accueille cette douzième réunion du sommet du FMMD qui va s’étendre sur 3 jours avec des tables-rondes, des conférences et des évènements parallèles. Ce forum est ouvert aux États membres et observateurs des Nations Unies ainsi qu’aux autres observateurs du FMMD. Pour les organisateurs, « le douzième sommet du FMMD sera le point culminant de la présidence équatorienne du FMMD ».

La délégation ivoirienne sera impliquée dans les échanges, en partageant son expérience aux côtés du Mali, du Sénégal ainsi que du Maroc, notamment au niveau de son projet phare relatif à la coopération sud-sud financé par l’Union européenne et mise en oeuvre par GIZ et Expertise France.

Selon M. Issiaka Konaté, qui participera à un panel, une présentation sera faite sur la territorialisation des politiques migratoires en Côte d’Ivoire avec un accent particulier sur la coopération sud-sud en matière de migration.

Le thème central de ce 12ème forum, faut-il le noter, est : « Approches durables de la mobilité humaine: respect des droits, renforcement de l’agence étatique et promotion du développement par le biais de partenariats et d’actions collectives ».

