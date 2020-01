Hommage: Gagnoa reconnaissant au Président Ouattara pour la Loi d’amnistie ayant gracié 800 prisonniers de la crise post-électorale

Gagnoa, le 12 janvier 2020 – Les populations de Gagnoa ont exprimé, le 12 janvier 2020 à Gagnoa, leur gratitude au Président de la République Alassane Ouattara pour la Loi d’amnistie d’août 2018, ayant permis la libération de 800 prisonniers de la crise post-électorale.

C’était au Stade Biaka Boda, à travers leur porte-parole, le Chef du Comité des Chefs de village, Joseph Gadji, au cours d’une cérémonie d’hommage des populations au Président Alassane Ouattara, pour les actions développement réalisées en leur faveur.

Joseph Gadji a salué les nombreux investissements réalisés dans la ville de Gagnoa et dans toute le Région. Et ce, dans divers secteurs : éducation, eau potable, électricité, routes, etc.

Il a exprimé l’engagement de la Région du Gôh à promouvoir la paix aux côtés du Président Alassane Ouattara.

Pour le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, qui présidait la cérémonie, la rencontre de Gagnoa confirme la solidité du pacte de confiance entre la région et le Chef de l’Etat.

Parlant de réconciliation, Amadou Gon Coulibaly a indiqué qu’il n’existe pas de problèmes de réconciliation entre les Ivoiriens. Pour lui, les populations sont réconciliées, se parlent et vivent ensemble. Ce sont plutôt les acteurs politiques qui constituent le problème, a-t-il dit. Et d’ajouter que c’est à eux qu’il faut envoyer des messages, leur demandant d’adopter de bonnes conduites, de soigner leur langage et d’agir avec responsabilité.

