La Cour de cassation casse la procédure d’Adou Richard

Une audience de la Cour de cassation, ce vendredi 17 janvier a eu lieu pour se prononcer sur l’affaire Guillaume Soro. La Cour de cassation a désignée un juge d’instruction pour « procéder à tout acte d’instruction’’.

Chantal Camara et ses assesseurs ont soulevé l’illégalité de la procédure entreprise par Adou Richard, le Procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau contre Guillaume Soro.

L’ancien président de l’Assemblée Nationale qui n’a pu rentrer au pays le 23 décembre dernier, est poursuivi par le Procureur de la République Adou Richard pour « tentative grave d’atteinte à l’autorité de l’Etat, tentative d’atteinte à l’intégrité du territoire national, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux ».

Dans la foulée, certains de ses proches dont des députés ont été mis aux arrêts et le siège de GPS, son parti politique, mis sous surveillance policière.

Cette décision de la Cour de Cassation ouvre la voie à un éventuel procès de l’ancien président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt international pour tentative de coup d’Etat.

L’audience était présidée par la juge Chantal Camara, l’Avocat Général, Gnénéma Coulibaly, ancien ministre de la justice.

Après la lecture des charges qui pèsent contre Guillaume Soro par la juge Chantal Camara, c’était aux avocats de l’ex Président de l’Assemblée Nationale de plaider l’incompétence de la Cour de cassation à connaître de l’affaire et l’irrecevabilité du dossier par cette juridiction, en raison du statut d’ancien Premier ministre et président de l’Assemblée nationale de l’accusé.

Ils ont, tour à tour, expliqué que le Procureur de la République devait au préalable obtenir du bureau de l’Assemblée nationale et du Conseil supérieur de la magistrature, l’autorisation de poursuivre leur client. Pour les avocats, Me Me Brahima Soro, Me Souleymane Diallo, Me Pierre Dagbo et Me Kadidja Touré, des étapes procédurales n’ont pas été respectées par le Procureur de la République, Adou Richard.

Mais au terme de l’audience, le juge Chantal Camara, a rejeté les exceptions soulevées par les avocats de Guillaume Soro. Elle a par la suite désigné un juge d’instruction pour “procéder à tout acte d’instruction“. Il s’agit du juge Koné Kalilou

L’affaire Soro peut donc aboutir sur un procès.

