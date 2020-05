L’émouvant message de Guillaume Soro aux Musulmans à l’occasion de la fête de Ramadan

L’Aïd-el-Fitr ou la fête de Ramadan célébrée ce samedi 23 mai 2020 en Côte d’Ivoire est l’occasion pour Guillaume Soro d’adresser un message aux Ivoiriens.

Musulmans, Musulmanes,

Chers Frères et Sœurs,

Chers Amis de l’Islam,

Ce jour de l’Aïd El Fitr, qui intervient après un mois de purification et de sanctification, a vu se renforcer en chacun de vous la foi, la piété et la compassion. Que votre jeûne du mois de Ramadan soit agréé par Allah et qu’en récompense Il vous ouvre les portes du Paradis céleste et vous procure ici-bas, la réussite, le bonheur familial et la bonne santé.

J’ai une pensée spéciale pour Son éminence le Cheikh Al Aïma Boikary Fofana qui nous a quitté en ce mois béni ainsi que pour tous nos compatriotes éprouvés par la maladie de la Covid-19 et les difficultés économiques engendrées par cette pandémie.

A chacun, je redis ma solidarité et mon affection. Je demande à vous mes frères musulmans, de confier dans vos prières de ce jour, notre pays la Côte d’Ivoire aux soins de l’Eternel. Que Dieu qui connaît la vérité des cœurs et des âmes et qui est le meilleur des juges, le plus juste, nous accorde sa grâce et sa protection.

Qu’Allah entende vos prières et vos douhas et qu’Il exauce tous les vœux pieux.

Aïd Moubarak à toutes et à tous !

