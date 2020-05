Quand Steve Béko encourage les pro-Gbagbo à se faire enrôler pour la présidentielle d’octobre 2020 en Côte d’Ivoire

Steve Béko donne les raisons pour lesquels le pro-Gbagbo doit se faire enrôler le plus rapidement possible pour la présidentielle d’octobre 2020.

BALAYONS UN PREMIER MENSONGE : Jamais l’opposition ivoirienne n’a appelé à un boycott d’un processus d’enrôlement depuis que Ouattara est au pouvoir. La dernière opération boycottée était le recensement général de la population et de l’habitat. C’était en 2014 et le mot d’ordre avait été lancé par Pascal Affi N’guessan himself.

BALAYONS UN DEUXIEME MENSONGE : Jamais un parti d’opposition dans un document officiel n’a appelé au boycott des élections exclusivement parce que le président Gbagbo est en prison. Je mets quiconque au défi de me sortir le document dans lequel un parti renonce à participer aux élections seulement parce que le président Gbagbo n’est pas en Côte d’Ivoire.

POURQUOI IL FAUT SE FAIRE ENROLER : Parce que, contrairement à ce qu’on veut vous faire croire, la carte nationale d’identité ne sert pas seulement pour les élections. C’est un document administratif qui est utile dans la vie de tous les jours. Celui qui refuse de se faire établir sa CNI se fait du mal d’abord à lui-même car il ne pourra plus jamais faire une seule démarche administrative.

Ce que l’opposition a demandé, c’est la réduction du coût de la carte car nous avons estimé que 5.000 c’est beaucoup trop cher pour nos populations et surtout en milieu rural. Ce à quoi le gouvernement a répondu que vous gaspillez tous les jours assez d’argent dans les maquis et vous les filles pour faire vos cheveux. Vous avez donc compris qui se soucie de vous.

POURQUOI IL N’EST PAS TARD POUR SE FAIRE ENROLER : Depuis son lancement, le processus n’a pas connu un grand engouement. La crise du coronavirus est aussi venue renforcer les hésitations des populations. Ainsi, sur une population estimée à 15 millions de personnes, seules 150 mille se sont fait enrôler à ce jour. Personne n’est donc en retard. Il est temps de se mobiliser pour envahir tous les centres d’enrôlement. À défaut d’enrôler tout le monde, le gouvernement devra soit prolonger le processus soit proroger les anciennes CNI. Mais c’est un risque à ne pas prendre.

POURQUOI LE PRO GBAGBO DOIT SE FAIRE ENROLER : Tu es partisan du président Gbagbo. Depuis toutes ces années, tu as dénoncé la mauvaise gestion du pouvoir actuel. Tu ne veux plus de ce régime au pouvoir. Te faire enrôler et vérifier ton inscription sur la liste électorale est ton arme pour dire stop.

Certaines mauvaises langues veulent te faire croire qu’en 10 ans de lutte, tu n’as rien obtenu et pourtant, les résultats sont là :

– Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquitté. C’est-à-dire qu’ils ont été reconnus innocents pas la justice internationale. Même s’ils ne sont pas encore en Côte d’Ivoire, ils ne sont plus en prison. C’est le résultat de ta lutte.

– Simone Gbagbo, Pascal Affi N’guessan, Ake N’gbo, Desiré Dallo, Michel Gbagbo et tous les cadres de l’opposition qui avaient été enfermés en prison en avril 2011 ont été libéré à ce jour. C’est le résultat de ta lutte.

– Assoa Adou, Hubert Oulaye, Lazarre Koffi Koffi, et beaucoup d’autres cadres de l’opposition qui étaient en exil ont pu revenir en côte d’Ivoire. C’est le résultat de ta lutte.

– La Coalition politique qui avait conquis le pouvoir en 2011 a volé en éclat. Aujourd’hui, le RDR est isolé et esseulé. Jamais, il n’a été autant affaibli et cela est aussi le résultat de ta lutte car ceux qui ont eu le courage de quitter cette coalition t’ont rejoint dans la dénonciation.

C’est vrai que tout n’est pas parfait mais nul ne peut dire que nous n’avons pas remporté des batailles importantes.

– Si tu as voté en 2010, normalement tu es déjà sur la liste électorale. Tu vas juste faire ta CNI et tu attends en juillet pour aller vérifier s’ils ne t’ont pas sorti de la liste. Si c’est le cas, tu fais corriger ta présence et tu attends octobre 2020 pour lâcher ta bombe qui est ton bulletin de vote.

– Si tu es nouveau majeur ou si tu n’as jamais été sur la liste électorale, tu vas faire établir ta CNI et du 10 au 24 juin tu vas t’inscrire sur la liste électorale.

Une fois que tout cela est fait, il va se poser deux questions : celle de la crédibilité du scrutin et de notre candidat(e) pour la présidentielle de 2020. J’y reviendrai dans ma prochaine publication.

L’inaction n’est pas une stratégie…

