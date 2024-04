Côte d’Ivoire : Vallesse édition honore ses écrivains et partenaires

Les responsables de Vallesse éditions ont organisé le 20 avril 2024, une cérémonie de reconnaissance et de distinction de ses écrivains et partenaires. Thierry Gauze représentait la directrice de l’industrie du Livre et de la promotion de la lecture.

Les écrivains ayant édité leurs romans, pièces de théâtre et bien d’autres ouvrages chez Vallesse Editions ont été honorés le 20 avril 2024 à Cocody en présence de Thierry Gauze représentant de la directrice de l’industrie du Livre et de la promotion de la lecture et M. Sangaré, directeur général adjoint de Vallesse Editions.

Serges Grah le responsable éditorial a révélé que cette maison d’édition a vu en 2005. « En 2006, un an après sa création, que Vallesse bénéficie de la confiance de Ahmadou Yacouba Sylla pour publier son premier ouvrage. Il s’agit d’un texte autobiographique intitulé A l’ombre d’un soufi. En 2007, c’est Hyacinthe Kacou qui nous témoigne de son soutien en nous confiant l’édition de sa pièce de théâtre On se chamaille pour un siège. En 2024, c’est-à-dire, 19 ans après, ce sont 70 écrivains qui ont été publiés chez Vallesse.

Comme vous le voyez, Vallesse, votre éditeur a pris toute sa place dans l’univers du livre en Côte d’Ivoire. Cet honneur et ce privilège, nous les devons certes à la qualité de notre travail, mais aussi et surtout à la pertinence des textes que vous nous déposez et à la confiance que vous nous accordez » a-t-il déclaré.