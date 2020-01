Amadou Gon Coulibaly annonce 100% d’électrification à fin 2020 dans le Gôh

C’était le dimanche 12 janvier dernier à Gagnoa lors d’une visite qu’il y a effectuée. Le Premier a invité les populations au maintien de la paix seul “gage pour renforcer le développement dans la région ».

Pour le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, la réalisation de ces actions de développement ne sera possible que dans un climat de paix et de stabilité de la Côte d’Ivoire.

« Au regard de ces investissements importants de développement dans cette Région en particulier, et au plan national en général, il est de notre responsabilité, à tous, de préserver la paix si durement acquise et de maintenir la Côte d’Ivoire dans le cercle vertueux dans lequel il se trouve désormais », a-t-il recommandé.

Dans le domaine de l’électricité, ce sont 6 localités qui seront électrifiées dans le cadre du Programme Social du Gouvernement (PS Gouv), sur la période 2019-2020. « Ces travaux feront passer le taux de couverture à 100% à fin 2020, soit 206 localités sur 206 dans la Région du Gôh », a fait savoir le Premier Ministre.

Toujours dans le domaine d’électrification, des projets de renforcement et d’amélioration du réseau, d’un coût d’environ 7,4 milliards de FCFA sont en cours et permettront la sécurisation du réseau électrique de toute la Région.

Dans le secteur des routes, Amadou Gon Coulibaly a annoncé pour cette année, le démarrage prochain des travaux de reprofilage de 770, 7 km de route en terre, dans la cadre de la tranche 2 du Programme d’Entretien Routier. Aussi, est-il prévu des travaux de renforcement des axes Gagnoa-Sinfra, long de 60 km, pour un montant de 60 6 milliards de FCFA et Gagnoa-Issia, long de 94 km, pour un montant de 42 milliards de FCFA.

Un investissement de 3, 7 milliards de FCFA est prévu dans le domaine de la santé dans la région du Gôh cette année 2020. Il permettra la construction et l’équipement de 9 centres de santé sur la période 2020-2021, dans le département de Gagnoa ainsi que la réhabilitation de 6 centres de santé.

Dans ce domaine, « il convient de rappeler que sur la période 2011-2019, 9, 5 milliards de FCFA ont été investis dans le domaine de la santé dans cette région. », a rappelé Amadou Gon Coulibaly.

L’éducation nationale n’a pas échappé à la critique du Premier Ministre qui a annoncé, la construction de 13 collèges à base 4, dans le cadre du C2D et de divers financements de bailleurs. Tout en rappelant la construction de 1742 classes dans le préscolaire et le primaire et 07 collèges dans le secondaire, il a fait savoir que ces nouveaux investissements viendront renforcer les infrastructures existantes.

L’adduction en eau ne sera pas en marge de cet important investissement. En plus des 6, 6 milliards de FCFA qui ont été consacrés au renforcement de la production et de la distribution dans la Région entre 2011 et 2015, des travaux d’alimentation en eau potable des villes de Gagnoa, Sinfra et les localités environnantes, pour un coût de 38,7 milliards de FCFA, sont prévus.

