Côte d’Ivoire/Présidentielle 2020: « Boni Claverie sera candidate », Stéphane Dibo

La coordination du Haut Sassandra de l’Union Républicaine pour la Démocratie (U.R.D) a tenu son assemblée générale le samedi 07 décembre à Vavoua.

« Nous avons travaillé durant deux années, 2018-2019, et il était impérieux pour nous de marquer un arrêt pour jeter un regard en arrière afin de voir ce qui a marché et se donner les moyens de faire mieux les temps à venir », a expliqué Guy Stéphane DIBO, coordinateur régional du parti.

Pour les membres de la direction, présents à ce rassemblement, il s’agissait entre autres, de dresser un bilan moral, matériel et financier de l’U.R.D avant de définir les perspectives pour l’année 2020 qui se résument à la conquête du pouvoir d’État. Pour ce faire, le coordonnateur régional a invité les militants à se mettre en ordre de bataille pour les sensibilisations et les mobilisations à venir.

« Une chose est sûre, notre Présidente sera candidate en 2020 et sachez que c’est sur vous qu’elle compte. Nous n’avons donc plus de temps à perdre, vous êtes en mission dès maintenant. Une mission de sensibilisation et de mobilisation », a martelé Guy Stéphane DIBO.

Poursuivant, le premier responsable du parti de BONI CLAVERIE dans le Haut-Sassandra a tenu à remercier les cadres du Haut-sassandra de la diaspora, en particulier Jean Claude Lago, qui manifestent un intérêt particulier pour les activités du parti. Il a ensuite annoncé que le grand congrès de l’Union Républicaine pour la Démocratie pourrait, si les militants restent mobilisés, se tenir à Daloa.

Pour rappel, l’U.R.D, parti centriste, a été fondé en 2006 et compte à ce jour, plus de 100 sections et environ 400 bases dans le Haut-sassandra. L’U.R.D est un allié du FPI de Laurent GBAGBO et partenaire de la plateforme Eds (Ensemble pour la démocratie et la souveraineté).

La cérémonie a pris fin par une série de questions-réponses entre les militants et la direction régionale du parti qui les a rassurés que leur choix est le bon.

