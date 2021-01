Législative ivoirienne : Yasmina Ouégnin a déposé ses dossiers à la candidature pour représenter le PDCI RDA à Cocody

Députée de la circonscription de Cocody, l’Honorable Yasmina Ouégnin a déposé ses dossiers à la candidature pour représenter le PDCI RDA à Cocody.

Candidate à sa propre succession, la dernière fille de l’ambassadeur Georges Ouégnin, directeur du protocole d’État de la République de Côte d’Ivoire durant 41 ans, et de Jacqueline Ouegnin, benjamine d’une famille de 5 enfants, a fait acte de candidature dimanche à l’élection législative du 6 mars prochain. L’Honorable députe s’est inscrite sous la bannière du PDCI-RDA, le plus vieux parti politique de Côte d’Ivoire.

Yasmina Ouégnin, effectue des études supérieures en Assurance (HEA) de l’ESCAE (INP-HB), et l’Institut de Management des Risques (IMR) de l’école de management de Bordeaux, en France, elle travaille, avec son entreprise d’assurance, dans le courtage et l’ingénierie des risques.

Carrière professionnelle

En 2005, Yasmina Ouegnin créé sa société Avedis, un cabinet de courtage et de conseils en Assurances et la positionne comme une référence dans le courtage et l’ingénierie des risques. Elle est élue à la tête du Secrétaire Générale de l’Association Nationale des Courtiers d’Assurance et de Réassurance de Cote d’Ivoire (ANCARCI)

Vie politique

Membre active du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Yasmina Ouégnin est élue député de la commune de Cocody lors des élections législatives de 2011, à l’âge de 32 ans. Elle est la plus jeune député de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire. À 35 ans en 2016, Candidate indépendante en décembre 2016, elle remporte à nouveau les élections législatives, à Cocody et s’inscrit sur la liste des députés ayant voté “NON” au projet de loi qui a fait entrer la Côte d’Ivoire dans la troisième république.

