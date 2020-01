L’émouvant message de Bédié aux Ivoiriens « J’ai gouverné sans jamais verser le sang »

« Ma fierté, Président de la République, j’ai gouverné sans jamais verser le sang …Dans ma tâche sur terre, ce dont je suis le plus fier, c’est d’avoir servi trente-trois ans mon pays, dont douze ans comme ministre de l’Economie et des Finances, et d’avoir eu la chance historique de mettre en place toutes les structures économiques, sociales et culturelles de la Côte d’Ivoire…. Ce fut si bien fait, sous l’égide du président Houphouët-Boigny, qu’à l’époque, on a parlé de miracle économique de la Côte d’Ivoire. Mais ce miracle était le fruit de la pensée, du travail et de l’action d’hommes comme Houphouët, Bédié et d’autres… L’autre chose dont je suis fier est qu’une fois devenu président de la République, j’ai gouverné sans jamais verser le sang. A part le Président Félix Houphouët-Boigny et moi-même, je crois qu’on ne trouve pas d’autres leaders ivoiriens qui puissent en dire autant. »

Les Ivoironautes

Comments

comments