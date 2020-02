People: Emma Lohouès critiquée pour son maquillage excessif

Emma Lohouès fait partie des plus belles femmes de la Côte d’Ivoire. En plus, elle a du style. Cependant, l’ex de feu Dj Arafat a tendance à abuser du make up. Et aujourd’hui, Emma est critiquée de partout pour son maquillage excessif.

Emma Lohouès est appréciée la plupart du temps par ses fans et bon nombre d’internautes. De sa beauté à son style vestimentaire, en passant par sa personnalité, rien n’est oublié. Mais aujourd’hui, la belle dame est sujette à des critiques de tout genre sur son look affiché récemment sur les réseaux sociaux.

on aperçoit Emma Lolo aux côtés d’Ozoua, son amie de tous les jours. Les deux femmes étaient en tenue bazin avec des foulards bleu et rouge. Cependant, un truc ne passe pas du tout : le make up des deux femmes.

On reproche à Emma Lohouès d’avoir abusé du maquillage, qui loin de la rendre encore plus belle, a frôlé la catastrophe. la toile est presque unanime : le maquillage est trop. » Emma tu abuses du make up, pourtant tu es belle naturellement », exprime une internaute sur First Magazine. « Elles ressemblent aujourd’hui à des cadavres « , ajoute tristement une autre.

Au vue des réactions, Emma et son amie Ozoua ont vraiment fait un faux pas stylistique aujourd’hui. Espérons qu’elles rattraperont le coup la prochaine fois.

