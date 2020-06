Développement /Bagoué: la Ministre Mariatou Koné rend hommage au Président Ouattara

Le problème récurrent d’eau potable à Boundiali ne sera plus qu’un mauvais souvenir dans quelques semaines Dans le cadre du vaste programme du gouvernement dénommé « Eau pour tous », deux unités de production d’eau potable (UCD) sont en cours de construction dans la commune de Boundiali , chef-lieu de région de la Bagoué.

Le lancement officiel des travaux a eu lieu le samedi 27 juin 2020, par le Ministre de l’Hydraulique, Laurent. Tchagba.

« Grâce à l’installation de ces 2 UCD, une production de 4000 m3/jour viendra s’ajouter à la production de 2800 m3/jour de l’ancienne station, ainsi la production d’eau potable de Boundiali passera à 6000 m3/jour. Ce qui permettra le rétablissement de la continuité du service 24h sur 24 », a indiqué le Ministre de l’hydraulique.

L’ouvrage va coûter un peu plus de 1 milliard 400 mille francs CFA. A cela va s’ajouter dans une seconde phase, un investissement de 12 milliards de CFA pour une production de 12 000 m3 d’eau qui va couvrir plusieurs localités proches de Boundiali (route de d’odienné, Fodio, Siempurgo,).

La Ministre Mariatou Koné, Maire de la commune de koumassi a exprimé la gratitude des populations au président de la République, Alassane Ouattara et au Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly pour les projets de développement dans la région de la Bagoué. « La Commune de Boundiali a déjà vu la réalisation de plusieurs projets pour l’amélioration des conditions d’existence et du cadre de vie des populations : bitumage des voies, extension du réseau électrique, construction d’un abattoir moderne, amélioration de la sécurité et de la protection civile avec les sapeurs-pompiers civils. Aujourd’hui, « L’eau pour tous » est également devenue une réalité, non seulement pour Boundiali, mais aussi pour toute la Bagoué, car, ce matin même, vous étiez à Tengréla pour le lancement des travaux d’installation de l’UCD de cette ville », s’est-elle félicitée ; Avant de renchérir : « Avec le Président Alassane Ouattara, avec le Premier Ministre, c’est la Côte d’Ivoire qui est en marche pour un développement durable, c’est la Côte d’Ivoire qui gagne et la Bagoué avec ».

