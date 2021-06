Transport : Abidjan capitale mondiale de la mobilité urbaine du 8 au 10 juillet 2021

La Côte d’Ivoire s’apprête à abriter la toute première édition internationale des RAMes dans sa capitale économique ( Abidjan).

La maison de l’Entreprise, Abidjan abritera des 8, 9 et 10 juillet 2021 les Rencontres Annuelles des Mobilités ( RAMES), «C’est un événement ivoirien, organisé par ACTUROUTES mais c’est un événement international. C’est la première édition», révèle Barthélemy KOUAME, Directeur général, ACTUROUTES. Le programme vise à développer les capacités de décision en matière de planification de la mobilité urbaine. D’où le thème « Mobilités : Les offres, les innovations et les perspectives ».

Plusieurs responsables politiques et techniques, en charge de la planification et de la coordination des transports urbains au niveau national et international dans les pays sujets à une croissance urbaine rapide, prendront part au programme d’ Exposition, des Conférences, des Visites techniques et du Tourisme.

«Sont invités, tous les acteurs des transports, de la route et des mobilités. Il s’agit de partager des expériences et des savoir-faire, de faire des démonstrations des créations et des innovations, de découvrir les normes et les processus techniques de près. Le tout dans une belle ambiance bien rythmée et très colorée. 2021 marque la première édition des RAMes», précise Barthélemy KOUAME.

Les RAMes 2021 se tiendront à la Maison de l’Entreprise, le siège de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI, Le Patronat ivoirien), au cœur du Plateau, le quartier des affaires de la capitale économique ivoirienne.

Plus de 300 délégués des transports attendus,

50 intervenants,

20 exposants,

1000 visiteurs à l’expo et aux démos.



Le programme Jour 1, 8 juillet 2021,

Session technique etpratique

-Visites techniques, démonstrations

-Dîner Akwaba, Accueil à l’ivoirienne

-Foire des anecdotes sur l’expérience mobilité

Jour 2, 9 juillet 2021,

Session inaugurale

-Conférence d’ouverture : allocutions des officiels,grand panel d’ouverture

-Ouverture de l’exposition

-Sessions 1 & 2

Jour 3, 10 juillet 2021,

Session finale

-Session 3

-Exposition

-Conférence de clôture : allocutions des officiels,grand panel de clôture

-Visites touristiques

-Soirée culturelle.

Abidjan, ça roule la nuit

La première journée est entièrement consacrée auxvisites techniques à au Dîner Akwaba. Les assises etl’exposition ont lieu les 9 et 10 juillet à La Maison del’Entreprise à Abidjan – Plateau.

Les Thèmes

Le thème central

« Mobilités : Les offres, lesinnovations et les perspectives »

Les professionnels, les consultants indépendants,les entreprises, les institutions ainsi que lesgouvernements (de tous pays) sont les bienvenusaux Rencontres Annuelles des Mobilités

(Les RAMes).

Les intervenants sont appelés à communiquer laformulation finale des thèmes qu’ils souhaitentaborder. Chaque thème va être classé dans l’unedes trois sessions ci-dessous.

Les sous-thèmes centraux:

Session 1 : Les offres de mobilités

Session 2 : Les innovations

Session 3 : Les perspectives

